Пираты оставили коз на острове без воды и уплыли. Спустя 200 лет люди вернулись и увидели, что их стало больше

Корсары бросили на одном из диких островов Тихого океана коз и покинули его. Люди нашли этот клочок суши только через два века и, к их изумлению, козы все еще были здесь, даже несмотря на то, что на острове не было рек или водоемов с пресной водой.
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