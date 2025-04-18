Пираты оставили коз на острове без воды и уплыли. Спустя 200 лет люди вернулись и увидели, что их стало больше

C Major

чепухой попахивает:1) кто и как мог через 200 лет узнать о факте,что пираты оставили там коз?и именно 200 лет назад и пираты(и почему именно они,а не торгаши?),а не год назад ?За 200 лет там бы весь остров был усеян скелетами умерших в свое время коз