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Пираты оставили коз на острове без воды и уплыли. Спустя 200 лет люди вернулись и увидели, что их стало больше

Пираты оставили коз на острове без воды и уплыли. Спустя 200 лет люди вернулись и увидели, что их стало больше

Корсары бросили на одном из диких островов Тихого океана коз и покинули его. Люди нашли этот клочок суши только через два века и, к их изумлению, козы все еще были здесь, даже несмотря на то, что на острове не было рек или водоемов с пресной водой.

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Комментарии
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C Major
чепухой попахивает:1) кто и как мог через 200 лет узнать о факте,что пираты оставили там коз?и именно 200 лет назад и пираты(и почему именно они,а не торгаши?),а не год назад ?За 200 лет там бы весь остров был усеян скелетами умерших в свое время коз
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19 час.
CM
C Major
да откуда взялось&quot;их стало больше&quot;,если никто из написавших этот фейк не присутствовал и не считал их 200 лет назад
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19 час.
Alex Nемо
Учитесь грамотно распиливать бюджет!
Ответить
16 час.
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