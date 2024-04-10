Мать детей-маугли из подвала в Петербурге заявила, что хочет вернуть малышей

Мать трех мальчиков-маугли, которые жили вместе с отцом в подвале дома в Санкт-Петербурге, в беседе с РЕН ТВ рассказала, что теперь ей предстоит работа с опекой, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и забрать детей.