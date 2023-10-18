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ЮНИСЕФ: сотни детей умерли с момента обострения палестино-израильского конфликта

ЮНИСЕФ: сотни детей умерли с момента обострения палестино-израильского конфликта

Сотни детей погибли с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, ее слова опубликовали на сайте организации.

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