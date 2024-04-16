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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о «Спартаке»: «Надо очищать эту конюшню от секонд-хенда. Слышал, хотят голландца. Зачем? Почему не Тихонова, не Юрана?»

– Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. На что шансы? Им сейчас надо вообще команду сделать.

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