Михаил Чаплыга: «Трамп, Зеленский и Крым»: Жесткое перемирие или путь к новому мировому порядку?

Что скрывается за тайными встречами мировых лидеров на фоне папских проводов? Почему Крым остается нерешенной загадкой в геополитической игре? И как Дональд Трамп, балансируя между санкциями и миротворчеством, пытается переписать правила? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.
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