Владелец здания в Плесе судится, чтобы не реставрировать свою собственность

Новодел и «беспредел». Владелец исторического здания в Плесе судится, чтобы не реставрировать свою собственностьС 1 января 2025 года решением Плесского городского совета был введен туристический налог в размере 1% от стоимости проживания.
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