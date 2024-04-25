Вратарь «Металлурга» Набоков побил рекорд Сорокина и стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ

21-летний голкипер «Магнитки» Илья Набоков признан лучшим хоккеистом Кубка Гагарина-2024. Набоков принял участие во всех 23 матчах «Металлурга» в плей-офф, 4 раза сыграл «на ноль», отразил 94,1% бросков и пропустил 41 гол, то есть, меньше двух за игру – 1,78.