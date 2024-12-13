Туск: Макрону тяжело даются рукопожатия со мной и Трампом

Премьер-министр Польши пошутил на тему слабого рукопожатия французского президента.После вчерашнего визита президента Франции в Варшаву премьер-министр Польши Дональд Туск пошутил на тему слабого рукопожатия Эмманюэля Макрона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии