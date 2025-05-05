В областном центре 1000 человек споют «Катюшу»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин: «Станьте частью этой исторической минуты - присоединяйтесь к флешмобу!» В честь 80-летия Победы 9 мая на Массовом поле центрального парка культуры и отдыха Смоленска «Лопатинский сад» 1000 голосов в унисон споют песню Михаила Исаковского «Катюша».