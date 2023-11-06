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Каррагер об игре «Тоттенхэм» – «Челси»: «40 лет смотрю футбол, и это один из самых увлекательных матчей. Вот почему АПЛ – с огромным отрывом лучшая лига мира!»

Каррагер об игре «Тоттенхэм» – «Челси»: «40 лет смотрю футбол, и это один из самых увлекательных матчей. Вот почему АПЛ – с огромным отрывом лучшая лига мира!»

«Я смотрю футбол почти 40 лет и, будучи нейтральным зрителем, могу сказать, что это был один из самых увлекательных матчей на моей памяти по целому ряду причин.

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