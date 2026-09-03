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«Евника Никитична»: как растет дочь певицы Татьяны Куртуковой и почему семья обходится без нянь

«Евника Никитична»: как растет дочь певицы Татьяны Куртуковой и почему семья обходится без нянь

Исполнительницу хита «Матушка» весна 2024 года сделала известной на всю страну — трек, написанный Петром Андреевым, мгновенно возглавил музыкальные чарты.

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