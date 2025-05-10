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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев может сыграть за «Вегас» в 3-м матче серии с «Эдмонтоном». Форвард пропустил 3 игры из-за травмы

Дорофеев может сыграть за «Вегас» в 3-м матче серии с «Эдмонтоном». Форвард пропустил 3 игры из-за травмы

Форвард пропустил три игры из-за травмы, полученной в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Миннесоты» (3:2 ОТ).

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