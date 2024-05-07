Аналитик заявила, что повышение МРОТ не сделает россиян богаче

При этом нагрузка на бюджет страны вырастет Эксперт аналитического центра университета "Синергия", кандидат экономических наук Екатерина Федюкович рассказала о том, что повышение МРОТ не сделает доходы россиян больше.
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