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Регионы России

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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» в юношеской Лиге УЕФА

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» в юношеской Лиге УЕФА

Полузащитник сборной России и капитан «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов отличился уже на второй минуте матча, открыв счет голам.

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