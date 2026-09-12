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Португалия попросила ЕС оплатить выпас «пожарных коз»

Португалия попросила ЕС оплатить выпас «пожарных коз»

Португалия призвала Евросоюз выделить средства на оплату пастухов, которые будут выпасать коз, коров и овец в районах с высоким риском лесных пожаров.

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