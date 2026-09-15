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NewsOne

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Если не дают воровать, то ради чего воевать?

Если не дают воровать, то ради чего воевать?

Украинский коррупционный жабогадюкинг мы комментируем не часто, но у меня назрел вопрос Изображение сгенерировано ИИ Вот смотрите: Зеленский и вся украинская верхушка отчаянно цепляются за власть чтобы что? — правильно, чтобы воровать.

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