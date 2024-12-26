❕Посёлок Черноморское в Крыму частично остался без света На месте работают специалисты, ремонтные работы закончат в ближайшее время, сообщили в «Крымэнерго».
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❕Посёлок Черноморское в Крыму частично остался без света На месте работают специалисты, ремонтные работы закончат в ближайшее время, сообщили в «Крымэнерго».