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Царьград

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Летящие орехи: белки предсказали короткое бабье лето в России

Летящие орехи: белки предсказали короткое бабье лето в России

Приметы о поведении животных и растений помогают определить длительность бабьего лета в России. Интенсивное запасывание орехов белками и ранние перелеты птиц предвещают короткий тёплый период, в то время как повторное цветение растений указывает на его затяжной характер.

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