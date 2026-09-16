Летящие орехи: белки предсказали короткое бабье лето в России

Приметы о поведении животных и растений помогают определить длительность бабьего лета в России. Интенсивное запасывание орехов белками и ранние перелеты птиц предвещают короткий тёплый период, в то время как повторное цветение растений указывает на его затяжной характер.
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