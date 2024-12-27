В Петербурге признали памятником территорию церкви Митрофания Воронежского с захоронениями

Это грунтовые захоронения и захоронения в склепах с 1859 по 1902 год Территория церкви Митрофания Воронежского с захоронениями включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.
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