"Страна красоты": Милош Бикович рассказал МФМ, что для него значит Россия

В рамках Международного фестиваля молодежи участники смогли встретиться с сербским и российским актером Милошем Биковичем, известным по ролям в фильмах "Холоп", "Лёд" и других.
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