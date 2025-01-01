«Реал» предлагал «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход Трента зимой. Английский клуб отказал, так как считает, что может продлить игрока (As)

Английский клуб отказался продавать защитника Трента Александер-Арнолда в зимнее окно, не захотев обсуждать с мадридским клубом возможную сумму трансфера.
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