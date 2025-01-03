«Похожа на дочь»: Пугачева в новом парике вызвала бурную реакцию

Поклонники не остались безучастными к новой фотографии помолодевшей Примадонны. Алла Пугачева с младшей дочерью Лизой соцсетиАлла Пугачева поздравила своих поклонников с Новым годом в соцсети, чем навлекла яростную критику в свой адрес.