«Похожа на дочь»: Пугачева в новом парике вызвала бурную реакцию

Поклонники не остались безучастными к новой фотографии помолодевшей Примадонны. Алла Пугачева с младшей дочерью Лизой соцсетиАлла Пугачева поздравила своих поклонников с Новым годом в соцсети, чем навлекла яростную критику в свой адрес.
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