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Глубоководная турбулентность меняет климат быстрее прежних оценок

Глубоководная турбулентность меняет климат быстрее прежних оценок

Международная команда учёных под руководством Кембриджского университета установила: крошечные завихрения воды в глубинах океана определяют распределение тепла, питательных вещёств и углерода на временны́х шкалах в пределах человеческой жизни, а не на тысячелетних — как считалось ранее.

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