Глубоководная турбулентность меняет климат быстрее прежних оценок

Международная команда учёных под руководством Кембриджского университета установила: крошечные завихрения воды в глубинах океана определяют распределение тепла, питательных вещёств и углерода на временны́х шкалах в пределах человеческой жизни, а не на тысячелетних — как считалось ранее.