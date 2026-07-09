Глубоководная турбулентность меняет климат быстрее прежних оценок

Международная команда учёных под руководством Кембриджского университета установила: крошечные завихрения воды в глубинах океана определяют распределение тепла, питательных вещёств и углерода на временны́х шкалах в пределах человеческой жизни, а не на тысячелетних — как считалось ранее.
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