Абхазия стала самой популярной курортной страной среди российских туристов

По данным исследования сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок», предоставленного «Лентой.ру», в июне 2024 года Абхазия стала самой популярной курортной страной среди россиян, превзойдя Турцию, которая ранее занимала лидирующие позиции в 2022 и 2023 годах.