Келин: британские дипломаты разучились разговаривать без ультиматумов

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Соединённом Королевстве Андрей Келин высказался по поводу непрофессионализма местного Министерства Иностранных Дел, обвинив его в неспособности поддерживать нормальный диалог.
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