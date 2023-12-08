Аниме, похожие на «Монолог фармацевта»: топ-10

Премьера аниме «Монолог фармацевта» состоялась в октябре 2023 года. Это историческая драма о девушке, которая благодаря своим знаниям и таланту сумела добиться больших высот и стала приближенной самого императора.
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