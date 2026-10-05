Благовещенский арестант создал в тюрьме филиал экстремистского движения

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets/URA.RU Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего осужденного за создание ячейки экстремистского движения в исправительной колонии №8 Благовещенска.
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