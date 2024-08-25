В Золингене горожане осуждают партию «зеленых» после теракта

Трагическое нападение, случившееся в немецком городе Золинген, вызвало волну скорби среди местного населения, одновременно поднимая вопросы о миграционной политике, сообщил журналист Даниэль Куп 25 августа в материале WELT.
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