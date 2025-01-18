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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Вы – не абхазы, русским бесплатное электричество не положено» - в минэнерго начали «отфутболивать» просивших «халяву по-абхазски» граждан

«Вы – не абхазы, русским бесплатное электричество не положено» - в минэнерго начали «отфутболивать» просивших «халяву по-абхазски» граждан

БлокнотРУ За последние примерно пять лет Россия выделила Абхазии бесплатную электроэнергию на 10 миллиардов рублей, то есть в среднем каждому из 250 тысяч абхазов досталось «халявного» света на восемь тысяч в год.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Жуть какая то! Скоро будем при свечах  сидеть! Мы страна волонтеров и гуманитарных снабжений?!
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2 час.
О
Ольга
Интересно, а есть еще какая-нибудь страна (ну, кроме России разумеется), которая другим странам дает безвозмездно, или со скидками газ, электричество и тд, а со своих граждан дерет 3 шкуры???
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2 час.
Ч
Чужестранка
Россию хотят извести любыми способами. Количество русских будет уменьшаться до тех пор, пока их жизнь будет в собственной стране хуже, чем тех, кому Россия помогает. Русские очень хорошо понимают несправедливость!
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20 мин.

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