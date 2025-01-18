«Вы – не абхазы, русским бесплатное электричество не положено» - в минэнерго начали «отфутболивать» просивших «халяву по-абхазски» граждан

Светлана Коваленкова Жуть какая то! Скоро будем при свечах сидеть! Мы страна волонтеров и гуманитарных снабжений?!

О Ольга Интересно, а есть еще какая-нибудь страна (ну, кроме России разумеется), которая другим странам дает безвозмездно, или со скидками газ, электричество и тд, а со своих граждан дерет 3 шкуры???