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Несекретные материалы

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Европа рискует остаться без газа уже через два месяца

Европа рискует остаться без газа уже через два месяца

Газовые хранилища Европы заполнены лишь на 73 процента, а при текущем потреблении топлива хватит примерно на два месяца.

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