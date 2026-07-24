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Царьград

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УМВД Оренбурга задержало мужчину за нападение на врача в больнице

УМВД Оренбурга задержало мужчину за нападение на врача в больнице

В Оренбурге задержан 33-летний мужчина за нападение на врача в больнице. Инцидент произошёл, когда подозреваемый сопровождал знакомую на приём.

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