Сальдо: Мирные переговоры с Киевом возможны только на условиях Москвы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением о том, что мирные переговоры с Украиной могут начаться исключительно на условиях Москвы, а также после того, как Россия достигнет целей специальной военной операции.
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