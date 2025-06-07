Сотрудники полиции расследуют кражу на 6,2 миллиона рублей с участием несовершеннолетней в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Мошенники под видом полицейских украли 6 млн рублей из квартиры в Петербурге
Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Ребенок или совсем затопленный или ушлый....если дома такие деньги,кто же доверяет ребенку шифр, как эти правоохранители ", смогли открыть сейф,где же хоть какие то свидетели? В наше время детям уже чуть ли не в 11 начинают рассказывать и про наркотики и про секс..а уж про воров, мошенников и просто подлых людях нужно рассказывать уже с 8-10 лет .
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