«ВКонтакте» существует сообщество эстетов-ценителей плесени

Хобби, увлекающие современных людей, невероятно разнообразны. Мало кто сегодня собирает марки или клеит модели самолетов — всем подавай экстравагантные увлечения, которые дают возможность выделиться среди серой массы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии