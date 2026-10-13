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Пятый канал

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Объявлены победители XIII Международного фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

Объявлены победители XIII Международного фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА»

11 октября в Перми завершился XIII Международный Фестиваль вдохновляющего кино «ЛАМПА», стратегическим партнером которого в очередной раз выступила Национальная Медиа Группа, а партнером детского трека Фестиваля — телеканал СТС Пермь.

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