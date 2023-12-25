Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Нацики всё понимают, понимают, что мы русских ждём, хоть и не говорим. Понимают и ненавидят нас и злятся, ведь мы дождёмся русских и будем радоваться, будем плакать от счастья, а они просто сдохнут"

"Нацики всё понимают, понимают, что мы русских ждём, хоть и не говорим. Понимают и ненавидят нас и злятся, ведь мы дождёмся русских и будем радоваться, будем плакать от счастья, а они просто сдохнут"

- письмо из Авдеевки Крестьянин Они ТАМ есть! Авдеевка… Интересная переписка получилась с одним из НАШИХ людей из Авдеевки.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Докажи свою клевету, нацист.
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6 час.
МГ
Малик Гумеров
Aлексей Boubnov  адвокат пушечного мяса - холуев врага ?
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6 час.
Надежда
Ну, понятно, что сорваться и уехать в неизвестность-не особо приятный вариант, но все же, лучше уехать на время и перетерпеть, чем погибнуть от случайной пули, людей жаль...
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18 мин.

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