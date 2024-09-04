РФПИ и «Газпром СПГ технологии» инвестируют в проекты строительства логистики СПГ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ООО «Газпром СПГ технологии» (специализированная компания в составе Группы «Газпром», назначенная единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО «Газпром») договорились о сотрудничестве для инвестиций в проекты по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ и совершенствования инфраструктуры.