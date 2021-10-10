Крымские юнармейцы приняли участие в военизированной эстафета «Игра-Победа 2021»

В городе-герое Керчь, Республика Крым, состоялась военизированная эстафета «Игра-Победа 2021» среди региональных юнармейских отрядов.
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