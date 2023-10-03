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Закон, порядок, государство

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Семейную пару на черном внедорожнике разыскивают в Приморье

Семейную пару на черном внедорожнике разыскивают в Приморье

В Приморье разыскивают семейную пару Калмыковых. Известно, что 30 сентября 2023 года Василий Калмыков уехал из дома с супругой Лидией в неизвестном направлении, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

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