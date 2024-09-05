Последнее видео с заложниками – ХАМАС опубликовал ролик с россиянином и другими погибшими Евгения КомароваВ последние дни ХАМАС опубликовал тревожное видео, на котором запечатлены заложники, чьи тела недавно были обнаружены израильскими военными.
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