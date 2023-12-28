«Парма» вышла в четвертьфинал Кубка России по баскетболу

Лучшим игроком матча в составе «Пармы» стал Би Джей Джонсон.В 1/8 финала Кубка России по баскетболу во Владивостоке матч-реванш между пермской командой «Парма» и местным «Динамо» завершился победой дальневосточников со счетом 83:75.