Полиция Петербурга ликвидировала нарколабораторию в Ломоносовском районе Ленобласти

В ходе обыска в частном доме полицейские изъяли около четырех килограммов запрещенного вещества Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, обнаруженной в одном из домов в ДНП «Усадьба Можайское» Ломоносовского района Ленинградской области.