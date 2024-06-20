Полиция Петербурга ликвидировала нарколабораторию в Ломоносовском районе Ленобласти

В ходе обыска в частном доме полицейские изъяли около четырех килограммов запрещенного вещества Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, обнаруженной в одном из домов в ДНП «Усадьба Можайское» Ломоносовского района Ленинградской области.
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