Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Многие раззевают рот на нашу землю, все может случится и те же мигранты могут требовать себе земли образовавшись в ан...Реплика о том, ка...
  • Natalija Osminina
    Вы говорите о словах автора, а я отвечала на вопрос Марины Стрижковой: "КАк же Николаев с инфарктами и весь синий и в...Как очень просто ...
  • Юрис Хартманис
    Может по пентагону…Москва готовит де...

Китай настраивается на знаковую встречу: Путин везёт Си армию корейцев, США теперь не до смеху

Китай настраивается на знаковую встречу: Путин везёт Си армию корейцев, США теперь не до смеху

Год 2023 уже на исходе, а Владимир Путин только впервые собрался за рубеж. И куда? Прямиком в Пекин, на форум «Один пояс, один путь», по персональному приглашению Си Цзинпиня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
ДА..... Это нужно было сделать еще ВЧЕРА!!!,,,,,,,,
Ответить
1 д.
Олег Орлов
А так и будет... И украинцы поймут, кто стравил наши народы... Настоящие украинцы, а не те народы, что выучили мову , чтобы мозги людям втирать... Это у нас тоже было в Чечне, пока умный народ Чечни не разобрался кто друг, а кто подстрекатель... Хотя время тогда трудное было, СССР все кто мог растаскивали и извне и внутри разные группировки... Растаскивали активы, в том числе те, сто предки тех же чеченцев создавали не одно поколение даже... Как и заводы в СССР...
Ответить
1 д.
Александр Николаевич
НЕТ!!! ЭТО специфическая &quot;народность&quot; = Срать всем в карман! А англоскунсы и 3,14ндосы просто воспользовались ЭТИМ!!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх