Год 2023 уже на исходе, а Владимир Путин только впервые собрался за рубеж. И куда? Прямиком в Пекин, на форум «Один пояс, один путь», по персональному приглашению Си Цзинпиня.
Китай настраивается на знаковую встречу: Путин везёт Си армию корейцев, США теперь не до смеху
Комментарии
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Александр Николаевич
ДА..... Это нужно было сделать еще ВЧЕРА!!!,,,,,,,,
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1 д.
Олег Орлов
А так и будет... И украинцы поймут, кто стравил наши народы... Настоящие украинцы, а не те народы, что выучили мову , чтобы мозги людям втирать... Это у нас тоже было в Чечне, пока умный народ Чечни не разобрался кто друг, а кто подстрекатель... Хотя время тогда трудное было, СССР все кто мог растаскивали и извне и внутри разные группировки... Растаскивали активы, в том числе те, сто предки тех же чеченцев создавали не одно поколение даже... Как и заводы в СССР...
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1 д.
Александр Николаевич
НЕТ!!! ЭТО специфическая "народность" = Срать всем в карман! А англоскунсы и 3,14ндосы просто воспользовались ЭТИМ!!!
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1 д.
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