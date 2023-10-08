Китай настраивается на знаковую встречу: Путин везёт Си армию корейцев, США теперь не до смеху

Олег Орлов

А так и будет... И украинцы поймут, кто стравил наши народы... Настоящие украинцы, а не те народы, что выучили мову , чтобы мозги людям втирать... Это у нас тоже было в Чечне, пока умный народ Чечни не разобрался кто друг, а кто подстрекатель... Хотя время тогда трудное было, СССР все кто мог растаскивали и извне и внутри разные группировки... Растаскивали активы, в том числе те, сто предки тех же чеченцев создавали не одно поколение даже... Как и заводы в СССР...