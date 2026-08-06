ЦБ понизил официальный курс доллара до 80,93 рубля

Центральный банк России понизил официальный курс доллара, сообщает регулятор на своём сайте. На 6 августа курс американской валюты установлен примерно на уровне 80,93 рубля, что на 20 копеек ниже показателя предыдущего дня — 81,13 рубля.
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