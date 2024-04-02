DailyMail: эротические сны служат механизмом подготовки к продолжению рода

Американский нейрохирург, нейробиолог, исследователь и доктор философии Рахула Джандиала рассказал, что эротические сны могут представлять собой эволюционную когнитивную платформу для подготовки человека к продолжению рода.
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