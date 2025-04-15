Воспитатель дошкольного образования Попкова Полина ВикторовнаВоспитатель дошкольного образования Попкова Полина Викторовна п ровела семинар - практикум с педагогами по теме ´Изобразительное искусство´ - аппликация, лепка.
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