Госдолг США еще не достиг неприемлемого уровня – глава ФРС

Государственный долг США расположен на "неустойчивой траектории", однако пока еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, считает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
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