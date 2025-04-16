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Госдолг США еще не достиг неприемлемого уровня – глава ФРС

Госдолг США еще не достиг неприемлемого уровня – глава ФРС

Государственный долг США расположен на "неустойчивой траектории", однако пока еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, считает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

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