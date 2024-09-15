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Учёные нашли способ предотвратить метастазы при химиотерапии

Учёные нашли способ предотвратить метастазы при химиотерапии

Метастазы Учёные из Тель-Авивского университета разработали новый метод, который может значительно повысить эффективность химиотерапии для пациентов с раком молочной железы, снижая вероятность метастазов в лёгких с 52% до 6%.

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