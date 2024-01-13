Легечка стал победителем турнира в Аделаиде

Иржи Легечка обыграл в финале турнира в Аделаиде Джека Дрэйпера. В Аделаиде завершился финальный матч хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором Джек Дрэйпер встречался с Иржи Легечкой.