Легечка стал победителем турнира в Аделаиде

Иржи Легечка обыграл в финале турнира в Аделаиде Джека Дрэйпера. В Аделаиде завершился финальный матч хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором Джек Дрэйпер встречался с Иржи Легечкой.
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