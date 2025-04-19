Заказчики этого удара по России — США и Британия: Запад ударил по Астрахани, но целился в Иран и Россию Юлия Соколова18 апреля украинские беспилотники предприняли беспрецедентную попытку удара по российскому порту Оля в Астраханской области.
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